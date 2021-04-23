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【疫苗氣泡】張宇人引業界建議：不用安心出行食客　填錯資料須負刑責

股市 14:22 2021/04/23

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【疫苗氣泡】張宇仁引業界建議：不用安心出行食客　若填錯資料須負刑責

政府早前提出以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬現行的社區防疫措施，包括全體員工接種疫苗且只招待已接種疫苗食客的食肆，即可放寬堂食至凌晨2時及12人一枱。飲食界立法會議員張宇人引述業界指，實際執行上有困難，又建議政府可考慮立法規定，不用「安心出行」的食客若填錯資料須負上刑責。

食衛局今日下午與飲食業商討「疫苗氣泡」進一步安排。餐飲股個別發展，大快活集團 （00052） 最新報17.24元，升0.7%。大家樂集團 （00341） 最新跌0.4%報16.7元。

譽宴集團 （01483） 股價反覆，一度急挫10%低見2.14元，最新報2.33元跌約2%。

譽宴要求員工打疫苗否則停工　集團：近9成員工已接種或準備接種｜詳見【下一頁】

張宇人表示，如要食肆所有食客都使用「安心出行」才能放寬營業限制，在執行上有一定困難，又透露早前與六大飲食聯會代表商討，有業界建議政府立法規定，非使用「安心出行」的食客如提供錯誤資料，須負刑責。

就政府提出食肆全體員工接種瘤苗為放寬條件之一，張宇人指業界建議，未能接種疫苗的員工須自行申報原因，並須每7日接受檢測，如做足指施希望第一階後可以將將宴會人數，由目前的20人放寬至50人。

早前就有連鎖酒家因應政府「疫苗氣泡」，要求員工接種新冠疫苗，否則需要停工。

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編輯：趙穎妍

港股 餐飲股 安心出行 疫苗氣泡 疫苗 張宇人 立法會

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