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【大行報告】大和維持思摩爾目標價64元　料內地電子煙規管難於上半年完成

股市 14:16 2021/04/23

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大和維持思摩爾目標價64元　料內地電子煙規管難於上半年完成

思摩爾 （06969） 首季經調整純利大幅增長287.8%至12.3億元人民幣。大和發表研究報告指，首季表現符合預期，並預期思摩爾今年上半年訂單仍然強勁，皆因內地在電子煙的立法或難以在上半年完成，但考慮內地規管變得明確前，下半年的業務能見度低，故大和維持思摩爾目標價64元，重申評級為「買入」。

思摩爾首季經調整純利大增287.8%，看【下一頁】

大和相信，思摩爾首季強勁主因其第二大客戶、內地電子煙品牌「悅刻」母企霧芯科技（美：RLX）的貢獻，帶動收入按季增長42%。雖然霧芯科技正在旗下棉芯煙彈多樣化並透至低綫城市，但相信其獲取的新客將會逐漸轉至思摩爾國際所生產的陶瓷封閉式電子霧化器。

展望下半年，大和指，若果內地就電子煙行業推出更多新牌照，將會增加不確定性，但該行認為原廠委託設計（ODM）較品牌更容易控制影響，尤其是思摩爾的海外客戶基礎強大。另外，有指美國政府正考慮限制傳統煙草的尼古丁含量，該消息將有利電子煙行業。

相關文章：【電子煙監管】北京控煙協會反對電子煙新規　中煙香港跌3%、思摩爾微跌霧芯盤前彈升（第二版）

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編輯：袁諾曦

港股 思摩爾國際（06969）

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