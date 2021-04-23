馬斯克提供1億美元獎金 舉辦除碳技術研發比賽

Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）周四(22日)表示，提供1億美元獎金予研發出良方，以消除大氣或海洋之中的二氧化碳，繼而應對全球暖化的研發人士。馬斯克表示，目前只有一個地球，「 即使發生災難的機率只有0.1% ，但我們為什麼要冒這個險呢？這太瘋狂了。」

據了解，這項XPRIZE Carbon Removal 是要找到一個可行解決方案，每年從大氣中除去1000噸的二氧化碳。參賽者必須要能夠將碳封存至少100年。

馬斯克早於今年1月稱拿出1億美元作為獎金，並於周四、 亦是世界地球日（Earth Day）訂出比賽規則。這項被主辦單位形容為「史上最高獎金」的比賽將會持續4年，亦即是至2025年的世界地球日。

馬斯克更於影片中表示，隨著時間流逝， 亦願意再提高獎金。事實上，正當各國致力減少碳排放，有科學家亦同時表示，除碳技術對於要在2025年前實現淨零排放（Net Zero）的「碳中和」目標而言亦是非常重要。

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責任編輯：陳子謙