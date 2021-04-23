津巴布韋為幫補經濟 出售大象狩獵權

新冠肺炎打擊全球經濟，以旅遊業為生的國家更是重災區。非洲國家津巴布韋宣布，將出售多達500頭大象狩獵權。津巴布韋發言人表示，出售大象狩獵權是為幫補新冠疫情下收入大降的旅遊業。早前有報告指，非洲大象正瀕臨絕種，消息隨即引來保育組織的強烈反對，批評津巴布韋政府決定令人震驚。

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津巴布韋（Zimbabwe）公園及野生動物管理局發言人法拉沃（Tinashe Farawo）周四（22日）受訪時表示，疫情大流行造成旅遊業收入大降，因此有意出售約500頭大象狩獵權。法拉沃表示，獵到大象後將會吃掉（We eat what we kill ）。他透露，管理局營運預算為2,500萬美元（約1.94億港元），部分由通過狩獵運動籌集的。

津巴布韋出售大象狩獵權消息一出，隨即受到保育團隊反對。津巴布韋環境及人權倡導團體自然資源治理中心（Center for Natural Resource Governance）發言人Simiso Mlevu表示，決定「令人震驚」（appalling）。而且數周前，國際自然保護聯盟（IUCN）將非洲森林象（African forest elephant）列為極度瀕危，而非洲草原象（African savanna elephant）亦被列為瀕危物種。

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Mlevu強烈譴責榮譽狩獵，指做法煽動野生動物和人類發生衝突。她表示，幾乎可以肯定獵殺後幸存的野生動物，在目睹家庭成員被槍殺後，會向當地無辜的村民報仇。Mlevu更指政府做法完全是出於貪婪，建議政府採用更加創新及環保的方式，創造收入幫補旅遊業。

津巴布韋並非唯一決定開放收費狩獵的國家，由於乾旱及大象數目增加，非洲國家納米比亞（Namibia）上年12月宣布，將高價出售170頭野生大象狩獵權。

責任編輯：李俊儀