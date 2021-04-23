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美國研究指輻射不影響後代 懷孕無問題？

環球社會熱點 14:08 2021/04/23

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二戰的原子彈﹑前蘇聯切爾諾貝爾核災難以及日本福島核災影響深遠，讓世人了解核輻射帶來的禍害。美國有研究發現，曾經參與清理切爾諾貝爾核災難的工作人員的子女中，基因不會受父母影響而受損，證明輻射並不延及後代。

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在學術期刊《科學》刊出﹑由美國國家癌症中心（National Cancer Institute）主導的研究，追蹤1987年至2002年懷孕或出生的嬰兒，其父母需是曾在切爾諾貝爾核災難事後參與清理工作，或是當時身處核災現場附近70公里內的居民。研究重點並非事發時已成孕的胚胎，而是嘗試了解新生突變（de novo mutation）會否因輻射而發生，查看嬰兒會否因輻射而產生基因疾病。

研究員查諾克博士指，每個世代通常有50至100宗新生突變，而且過程相當隨機。通過比較父母及子女的基因組，研究發現多數子女的基因並未受輻射影響而產生突變或受損，意味即使父母身體曾經長期遭受輻射影響下，及後懷孕誕下的子女亦不會受影響，新生突變的機會不會增加。

倫敦大學帝國學院的腫瘤學專家湯馬士（Gerry Thomas）表示，研究首次展示即使民眾曝露在相對大劑量的輻射下，其後代亦不會受影響。湯馬士指不少人在長崎及廣島原爆後，因擔心輻射影響而不懷孕，希望透過今次研究改變民眾對輻射的恐懼。

責任編輯：吳漢培

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