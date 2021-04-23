【筍工推介】漁護署請公務員 只要求中三學歷 人工最高逾2.1萬元

漁農自然護理署招聘實驗室服務員，屬公務員職位，即附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療，在適當情況下，更可獲房屋資助。該空缺月薪最低有17,675元，最高可達總薪級表第8點，每月薪酬21,340元，最低要求只要中三學歷，不過工作註明可能須輪班及不定時工作。截止日期為5月7日，有意者可經互聯網或郵寄遞交申請。

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入職條件:

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職責:

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申請手續:

申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的下述查詢地址。請在信封面上註明申請職位的名稱，並確保已貼上足夠郵資。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請書如資料不全、逾期、或以傳真／電郵方式遞交，將不予受理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署

查詢電話：2150 6687

截止申請日期(日/月/年) ：07/05/2021 23:59:00

部門網址：http://www.afcd.gov.hk

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責任編輯：陳楚琨