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【航空業寒冬】達美航空增購買25架A321空中客機　增競爭力迎疫後商機

商業 14:40 2021/04/23

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隨著疫苗在全球漸普及，航空業開始出現復甦跡象。為應對疫後旅行需求，達美航空（Delta）已同意增購25架空中客機，這是繼航空業低迷之後，首間訂購新飛機的航空公司。

【減碳商機】投放數十億美元予環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌

CNBC報道，達美航空將再購買25架A321空中客機，該公司的窄體飛機訂單總數為125架。達美航空高級副總裁兼首席執行John Laughter表示，在機隊中增加這些新型高效窄體噴氣式飛機，將為其飛行員帶來更多的職業機會，並有助集團有更大能力擴大其飛行網絡，從而增加品牌競爭力。該企預計，將在2022年上半年開始交付該批飛機。

事實上，美國國內休閒旅行需求確實開始回升，過去一周，達美航空和其他美國航空公司的機票預訂量出現反彈。為迎接疫後旅行業復甦，不少航空公司在今年也開始擴充其飛機數量。如美國西南航空公司（Southwest Airlines）上月宣布計劃購買100架波音最小的737 Max客機，，而阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）和美國聯合航空公司（United Airlines）也在今年增加了對波音噴氣式客機的訂單。

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡據報再推遲　旅行社：航班少機票貴不寄厚望

【疫市營商】亞馬遜倫敦開設首間髮型屋　藉科技元素提供新體驗

責任編輯：蘇穎琪

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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