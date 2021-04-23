【科技法規】歐盟擬推AI法禁監視行為　防範中美主導關鍵技術？

▲ 綜合外電報道，歐洲聯盟執行委員會日前公布規範AI應用的嚴格法規草案，企圖為目前由中國及美國主導的AI關鍵技術建立國際標準。

歐盟近日提出新法案管制人工智能（AI）應用方法，綜合外電報道，歐洲聯盟執行委員會日前公布規範AI應用的嚴格法規草案，內容包括加強監管高風險AI應用，禁止大部分的監視行為，包括警方追查犯人時慣用的遠端生物辨識系統，並企圖為目前由中國及美國主導的AI關鍵技術建立國際標準。

歐盟日前提出的最新法案將AI應用方法依風險高低分類，其中高風險AI應用涵蓋重大基礎建設、大學入學篩選系統及銀行貸款審查系統等。根據新法，這類高風險AI應用將受到歐盟嚴格監管，違法企業最高面臨全球年營收6％的罰款。

掌管競爭事務的歐盟執委會執行副主席Margrethe Vestager表示，歐盟新法是針對AI特定應用所帶來的人類及社會風險，認為這方面的監管是當務之急。若該法案成功通過，將成為全球第一套管制AI的法規。

以近年廣泛應用的人臉辨識技術為例，新法規定企業在球場或商店使用人臉辨識偵測人群前，必須先向主管機關提出法規遵從報告，詳述其人臉辨識系統如何取得資料。新法同時禁止警方在公共場所使用即時遠端生物辨識系統，或是能夠讀取潛意識的AI技術。但在尋找綁架人質、恐怖份子或其他案件嫌疑犯時則不受此限。

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不過此提案亦隨即引起業界反彈，有企業擔心新法增加AI使用成本，限制歐盟科技創新。歐洲資料創新中心政策分析師Benjamin Mueller更表示，新法將提高歐洲AI研發成本及技術挑戰，屆時中、美將笑看歐洲打壓自家的新創企業；另有人士批評新法漏洞百出，實際效果有待觀察。

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責任編輯：張寶燕