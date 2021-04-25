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【利財筆記】林本利：牛市重臨 有迹可尋 (下)

名人薈萃 06:07 2021/04/25

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去年3月起全球疫症大流行，經濟嚴重衰退，美股出現4次熔斷，道指由2月12日29568點的歷史高位，在一個多月急挫近四成，跌至3月23日的18213點。美股急跌，正好提供一個低位入市的好機會。當時筆者的分析美股在一個多月由牛市變熊市，之後美國聯儲局火速救市，把聯邦基金利率減至0厘至0.25厘，並宣布無限量寬，可能是2008年金融海嘯的快速版本（見655期《iMoney》「新冠肺炎疫市金融海嘯翻版」）

金融海嘯後聯儲局推行量寬，道指要到2013年3月，才回升至2007年10月的14198點歷史高位。今次若聯儲局火速救市奏效，估計道指只需數個月便可回升到2020年2月29568點的歷史高位，投資者可趁機入市。自從2009年3月道指跌至6469點，之後便持續上升超過10年。即使聯儲局在2014年底結束量寬，2015年底開始加息，亦無阻美股上升，屢創新高。及至2019年8月美國債息倒掛，10年期國債息率低於兩年期，預警經濟可能衰退；到2020年3月，全球疫症大流行，美股終於大幅回落三四成，提供入市良機。

金融海嘯快速版

筆者參考金融海嘯的經驗，當時的港股跟隨美股急跌，資金回流美國救市，美元飈升而外幣、油價及金價大跌，但之後都止跌會升。若歷史重演，便應趁低吸納股票、外幣、油股及黃金。

至於滙豐（00005），股價會先跌後升，之後因經濟衰退，壞帳增加，將升完又跌，跌完又升，不會像其他資產的價格直綫上升。

結果由去年3月至今年3月，隨着美國聯儲局大印美元，美國政府大量派錢，美滙指數由高位下挫一成多。過去一年港股、美股、外幣、油價及金價的走勢，就像金融海嘯快速版本，大約一年半載已由低位回升至之前高位，完全收復失地，甚至不斷破頂，與筆者在去年3月的估計完全脗合。今次美股亦較港股早很多創出歷史新高。

至於各類資產未來走勢，亦可參考聯儲局在2008年推行量寬，直至2014年底停止量寬，之後加息的走勢。例如金價在2011年9月率先見頂回落，由1,911美元一盎司跌至2015年12月1,121美元；油價在2014年6月見頂後（107美元一桶）亦大幅回落。

同期美國10年期國債息率由1厘多升上2厘，以及美滙指數的升跌，都無阻美股上升。直至2015年底美國聯儲局開始加息，聯邦基金利率在2018年升上2厘，10年期國債息率升穿3厘，美股才面對真正考驗。

撰文 : 林本利 前理工大學會計及金融學院副教授，港大社會科學學士及英國布理斯托大學經濟學博士

欄名 : 利財筆記

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