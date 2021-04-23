  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減碳商機】投放數十億美元做環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌

商業 13:44 2021/04/23

分享：

雀巢投放數十億美元予可持續發展的工作。

近年不少企業均加強對「環境、社會、企業管治」（ESG）方面的投資，雀巢亦投放數十億美元予可持續發展的工作。開支高昂之下，但雀巢的收入及盈利仍可保持穩定增長。

【疫市營商】疫下限聚難拓新客源 　軟餐製造商幸福元氣推「時令菜」增吸引力

雀巢行政總裁Mark Schneider接受外國傳媒訪問時表示，今時今日的消費者比以前更著重可持續發展，他們會希望品牌可以善待地球、照顧下一代。他認為此趨勢是萌生很好的商業案例，而雀巢亦正追求此目標。雀巢繼續邁向可持續發展的範疇，計劃在2050年減少業務及供應鏈的碳排放。品牌旗下包括KitKat及Nespresso已宣布明年不再開伐森林，冀在2025年將業務完全轉移至可再生能源。

【網上消費】調查指近4成受訪港人不在網店消費　竟因商戶付款方式問題

Mark Schneider指出，年輕、受過良好教育、較富有的消費者對於環保產品及政策有興趣。現時生產數碼化等同供應鏈完全透明，顧客可以完全了解品牌業務為地球所做的事情。他相信，消費者會「獎勵」帶領此趨勢的品牌。

雀巢首季業續起出市場預期，按年增長高達7.7%，遠超於預期的3.3%。與疫情爆發前相比，雀巢今年首3個月的總收入達230億美元，較2019年升5%。

雀巢行政總裁Mark Schneider認為年輕、受過良好教育、較富有的消費者對於環保產品及政策有興趣

【香港設計】本地原創設計產品有市場　廚具、桌上遊戲需求看俏

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【網購商機】網上申請Mastercard即時發卡使用　增添多個支付選項
今日
【網購商機】網上申請Mastercard即時發卡使用　增添多個支付選項
【疫市營商】疫下限聚難拓新客源 　軟餐製造商幸福元氣推「時令菜」增吸引力
今日
【疫市營商】疫下限聚難拓新客源 　軟餐製造商幸福元氣推「時令菜」增吸引力
【消費優惠】新城市廣場感謝祭　品牌低至13折兼享50%消費回贈
今日
【消費優惠】新城市廣場感謝祭　品牌低至13折兼享50%消費回贈
【母親節】新都會廣場設向日葵星光打卡牆　工作坊製專屬禮物送媽媽
2021/04/22
【母親節】新都會廣場設向日葵星光打卡牆　工作坊製專屬禮物送媽媽
ESG 疫情 興趣 品牌 產品 地球 可持續發展 美元

上一篇文章

【航空業寒冬】達美航空增購買25架A321空中客機　增競爭力迎疫後商機

下一篇文章

【網購商機】網上申請Mastercard即時發卡使用　增添多個支付選項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【網上消費】調查指近4成受訪港人不在網店消費　竟因商戶付款方式問題
【網上消費】調查指近4成受訪港人不在網店消費　竟因商戶付款方式問題
【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？
【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡據報再推遲　旅行社：航班少機票貴不寄厚望
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡據報再推遲　旅行社：航班少機票貴不寄厚望
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【電子消費券】Tap & Go消費券商戶優惠　豁免租機費及減免交易費
【電子消費券】Tap & Go消費券商戶優惠　豁免租機費及減免交易費