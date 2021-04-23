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【減碳商機】投放數十億美元予環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌

商業 13:44 2021/04/23

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雀巢投放數十億美元予可持續發展的工作。

近年不少企業均加強對「環境、社會、企業管治」（ESG）方面的投資，雀巢亦投放數十億美元予可持續發展的工作。開支高昂之下，但雀巢的收入及盈利仍可保持穩定增長。

【疫市營商】疫下限聚難拓新客源 　軟餐製造商幸福元氣推「時令菜」增吸引力

雀巢行政總裁Mark Schneider接受外國傳媒訪問時表示，今時今日的消費者比以前更著重可持續發展，他們會希望品牌可以善待地球、照顧下一代。他認為此趨勢是萌生很好的商業案例，而雀巢亦正追求此目標。雀巢繼續邁向可持續發展的範疇，計劃在2050年減少業務及供應鏈的碳排放。品牌旗下包括KitKat及Nespresso已宣布明年不再開伐森林，冀在2025年將業務完全轉移至可再生能源。

【網上消費】調查指近4成受訪港人不在網店消費　竟因商戶付款方式問題

Mark Schneider指出，年輕、受過良好教育、較富有的消費者對於環保產品及政策有興趣。現時生產數碼化等同供應鏈完全透明，顧客可以完全了解品牌業務為地球所做的事情。他相信，消費者會「獎勵」帶領此趨勢的品牌。

雀巢首季業續起出市場預期，按年增長高達7.7%，遠超於預期的3.3%。與疫情爆發前相比，雀巢今年首3個月的總收入達230億美元，較2019年升5%。

雀巢行政總裁Mark Schneider認為年輕、受過良好教育、較富有的消費者對於環保產品及政策有興趣

【香港設計】本地原創設計產品有市場　廚具、桌上遊戲需求看俏

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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