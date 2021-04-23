▲ 【業務重組】富國銀行解僱部分香港員工 擬將亞太業務重心移新加坡

日前有報道指，美資銀行富國銀行（Wells Fargo）去年底，向富國銀行香港分行及亞太區的員工，推出自願離職計劃，受影響員工約50人，而今年已結束香港的研究部，業務收縮行動繼續。有外媒最新引述消息指，富國銀行調整業務，部分原因出於地緣政治不確定性且潛在合規問題，遂計劃將亞太業務重心轉移至新加坡。

有報道指，富國銀行近月重組亞洲業務，解僱香港部分員工，又容許更多亞太區員工駐新加坡，同時擴充新加坡團隊人手。

據報，富國銀行此舉除因香港樓價高昂，期望節省開支外，部分考慮是出於地緣政局不確定性，因此將業務重心移至鄰近的新加坡。報道又指，重組亞洲業務還包括關閉泰國等地的辦事處。

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富國銀行回應傳媒查詢時指，報道指該銀行把重心從香港轉至新加坡並不準確，強調長期在香港、新加坡、日本、內地等亞太地區經營業務，會繼續維持營運。

此前，有本地傳媒報道，富國銀行今年已結束香港研究部，同時在不同業務部門都有縮減人手。而富國銀行回覆該報道時證實精簡人手的消息，並預期未來一後時間會持續減省人手規模，包括自然流失、取消公開招聘及裁員。

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