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【領展823】領展統一內地物業品牌　6項內地物業佔組合總值14.8%

股市 13:40 2021/04/23

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【領展823】領展統一內地物業品牌　6項內地物業佔組合總值14.8%

領展 （00823） 宣布，隨北京歐美匯購物中心正式更名為領展購物廣場•中關村，領展已完成統一所有於內地全資擁有的零售物業品牌，全部已更名為「領展購物廣場」。領展行政總裁王國龍表示，統一品牌是領展在內地市場發展戰略的重要一步，可加強領展品牌在內地的知名度，有助集團更好地把握在內地市場的發展機遇。

領展於2020年在港上市15周年時，逐步以「領展購物廣場」統一旗下内地零售物業的品牌。原北京京通羅斯福廣場、廣州西城都薈及深圳中心城廣場已分別順利更名為領展購物廣場•京通、領展購物廣場•廣州及領展中心城。

王國龍歡迎內地公募REITs推出【下一頁】

領展自2015年起不斷擴大在中國內地的投資，物業網絡包含6項分佈於四個一線城市（北京、上海、廣州、深圳）。按估值計算，除上述全資擁有的零售物業外，領展還擁有上海七寶萬科廣場五成權益、以及全資擁有上海兩幢甲級辦公樓領展企業廣場。截至去年9月底，內地的6項物業佔領展物業組合總值的14.8%。

相關文章：【領展人事】港鐵前CEO梁國權獲委領展獨立非執董　沙中綫事件提早退休

相關文章：【領展823】領展27.72億人幣收購上海七寶萬科廣場五成權益

 

編輯：陳韻妍

 

港股 REITS 領展房產基金（00823） 王國龍 領展 廣州 內地物業 中國 上海 北京

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