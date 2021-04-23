【螞蟻集團整改】據報人行要求螞蟻集團提交更多消費信貸數據

▲ 消息人士透露，阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團與中國人民銀行就分享客戶數據仍存在分歧。

金融監管部門在上周一（12日）約談阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團，擬落實全面整改工作。外電《金融時報》今（23日）報道，消息人士透露，人行擬要求螞蟻集團將消費信貸數據轉移至一間國有背景的信貸評級企業。該實體由人行前高層管理，亦會為其他國有銀行及金融機構提供服務，當中包括螞蟻集團在借貸業務上的競爭對手。不過螞蟻集團主張，該公司應由螞蟻集團領頭，惟人行認為，此做法將構成利益衝突。

阿里巴巴午後升1.2%，報224元，成交額達25.4億。

螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司，詳情可見﹕【下一頁】

螞蟻集團擁有中國最龐大的消費者信貸數據，螞蟻集團旗下支付寶（Alipay）目前擁有中國三分二人口的數據，當中大多數為年輕人、無信用卡或足夠的銀行信貸記錄，支付寶同時也擁有8000萬商家的數據。

外媒曾報道指，中國當局認為，螞蟻從旗下支付寶App獲取海量個人數據，對小型貸款公司及大型銀行為「不公平的優勢」。

今年3月，外媒亦曾報道，傳螞蟻集團已同意向一間國有背景的數據庫共享公司5億貸款客戶的小部分數據，惟人行認為，螞蟻僅分享非常少的部分數據，對風險管理幫助不大，對此並不滿意。

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編輯﹕賴奕羚