▲ 【微信女】唱高散貨集團罕涉上市公司高層 恒益控股究竟是甚麼公司？

證監會與警務處商業罪案調查科昨（22日）針對「微信女」唱高散貨集團騙局採取聯合行動，拘捕4人，包括香港本地建築股恒益控股 （01894） 3名高層，罕見有上市高層因涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行被捕。恒益控股表示，由於需時了解該調查，並評估對集團業務及營運是否有任何影響，故將繼續暫停買賣，該股停牌前收報0.66元。

恒益控股：執法機關帶同搜查令 搜辦公物業 市傳主席及其家人被捕【下一頁】

主席家族控制董事會

在昨日的行動中，警方以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲，當中包括恒益控股3名高層人員。被人捕人士年齡與恒益控股主席李沛新符合。李沛新妻子劉麗菁及30多歲兒子李嘉豪則亦在公司擔任執行董事，分別負責監察公司財務，以及財務及合規事宜，暫未知被披捕人士是否涉及二人。李沛新另一兒子李嘉俊亦在公司擔任非執行董事。

證監會向15經紀行發出限制通知書【下一頁】

該公司多名董事去年相繼跳船，包括民建聯副主席、立法會議員張國鈞，去年9月辭任獨立非執董、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

李沛新亦為公司的控股股東，他與劉麗菁透過HY Steel持有公司74.26%股權。以停牌前股價計，該批股份價值約3.8億元。根據年報，HY Steel在2019年10月，抵押了4.145億股作為貸款融資的抵押品，相當於HY Steel持股逾7成。

股價曾炒至6.25元

恒益控股主要於香港為建築項目提供鋼鐵及金屬工程服務及金屬產品，近期亦將業務擴展至內地，提供建築及房地產發展。該股2018年10月主板掛牌，上市價為0.85元，去年8月該股股價幾日內炒高逾1倍，最高見6.25元。同月公司公布，HY Steel與獨立第三者訂立諒解備忘錄，可能出售所持的74.26%股權，股價翌日暴瀉九成。本地報章報道，去年公司曾遭人淋紅油及貼大字報。

微信女涉案疑犯過「奢華生活」【下一頁】

手持現金大減 曾換核數師

據證監會及警方披露， 披捕人士涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金，涉逾1,900萬元。截至去年9月底，恒益現金及現金等價物總額為4210萬元，較2020年3月底減沙1850萬元。而1900萬元相當於去年9月底止手持現金45%。值得留意，恒益中期業績急走樣，純利倒退9成，僅賺99萬元。公司解釋是建築工人須遵守嚴格的社交距離及相關政策，其降低建築工程的整體效率； 及兩個現有項目處於最終階段，而經客戶證明的實際收益較產生的實際成本為低所致。在業績公布後半個月，公司宣布更換核數師，由德勤轉為天職香港會計師事務所。

截至去年3月底，公司員工數目達383人，當中逾一半為香港員工。

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編輯：吳敏芳