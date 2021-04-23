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黑客偷Apple新產品設計圖 勒索巨額贖金

環球社會熱點 13:14 2021/04/23

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蘋果（Apple）在新一季發布會中，推出新iPad Pro等多款產品。但外媒指有黑客於發布會舉行前竊取Apple新產品的設計圖，向Apple代工廠勒索巨額贖金被拒後，公開Apple新產品的設計圖。

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營運黑客軟件REvil的集團Sodin group聲稱，該公司入侵Apple Macbook代工廠廣達電腦（Quanta Computer）的電腦系統，竊取多張Apple新產品設計圖。

REvil的運作模式與普通勒索軟件類似，都會先加密受害者文件並要求對方付款，然後再提供密碼來恢復資料。但Sodin Group加密文件之餘，更威脅會公開機密設計圖來向廣達索取贖金。

外媒指REvil團隊曾於暗網與廣達進行談判，當時REvil要求廣達繳交約5,000萬美元（約3.9億港元）的高價贖金，才會為廣達解密資料。

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Sodin Group表示由於廣達拒絕繳交贖金，改為要求Apple繳交贖金。REvil其後更於網上公開多張Apple新產品設計圖，其中一張圖上更有Apple設計師安德烈阿迪斯（John Andreadis）的簽名，載有日期為今年3月9日。

REvil指正與幾間公司商討出售Apple的機密數據，並會不斷公布新數據，建議Apple在5月1日限期前交贖金。

責任編輯：鄭錦玲

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