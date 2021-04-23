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【電子消費券】WeChat Pay正研究推出消費券相關優惠　7月前訂閱相關資訊可獲10元電子現金券

股市 13:30 2021/04/23

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【電子消費券】WeChat Pay正研究推出消費券相關優惠　7月前訂閱相關資訊可獲10元電子現金券

Wechat Pay HK今（23日）表示，早前入選四大消費券儲值支付工具營運商後，查詢WeChat Pay HK服務的商戶及市民數量大幅增長。有見及此，WeChat Pay擬回饋用戶及商戶，推出「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動。WeChat Pay亦指，現正與不同商戶研究推出與消費券有關的優惠，未來計劃為選擇用WeChat Pay HK領取消費券的用戶送上額外電子現金券。

按圖看清如何訂閱服務﹕

    點擊圖片放大

從4月11日至6月推廣期內，WeChat Pay HK用戶在活動頁面內訂閱與消費券有關的資訊服務，可獲10元電子現金券，用戶其後可透過SMS獲取通知，獲取跟消費券有關的訊息。

接受WeChat Pay HK商戶名單﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

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