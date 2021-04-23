【大行點睇】思摩爾首季經調整純利增近3倍 大和料內地規管政策影響有限

大和發表研究報告指，思摩爾國際（06969）第一季的經調整純利按年大增2.9倍至12.27億元人民幣，合符市場預期。惟該行指，因公司已接近使用全部產能，所以料其盈利能力將會按季持平，維持目標價64元，重申「買入」評級。思摩爾現跌2.7%，報54.85元，成交8.9億元。

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大和指出，第一季內公司的最大增長動力來自霧芯科技，因霧芯科技正多樣化其產品以打入低端城市。料霧芯科技的新客戶會開始使用思摩爾國際所生產的陶瓷封閉式電子霧化器，加上內地有關方面的立法未必趕及於上半年完成，故預期公司今年上半年的訂單將維持強勁增長。

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大和認為，若內地政府就電子煙的牌照推出更多政策，下半年將會為行業帶來不明朗因素。但預計對公司的ODM業務影響有限，因公司有強大的海外客戶基礎。另外，有指美國政府正考慮限制傳統煙草的尼古丁含量，該消息將有利電子煙行業。

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