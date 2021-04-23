【賣盤】傳Victoria's Secret再開展出售談判　目標提高估值逾一倍至最多233億

▲ 據外電引述知情人士指，Victoria's Secret正重新開始與潛在買家就出售事宜進行談判。

L Brands（美：LB）旗下女性內衣品牌Victoria's Secret去年賣盤予私募基金的交易告吹。據外電引述知情人士指，Victoria's Secret正重新開始與潛在買家就出售事宜進行談判，由於近期銷售強勁，Victoria's Secret尋求將估值由去年的11億美元提高逾一倍，達至少20億至30億美元（約155.2億至232.8億港元）。

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L Brands去年2月原本與私募基金Sycamore Partners達成協議，以5.25億美元代價出售Victoria's Secret 55%股權。惟Sycamore Partners指疫情令Victoria's Secret關閉大部分美國店舖、令員工休假，而且沒有繳交4月租金，違反了擬議的交易，及後Sycamore Partners及L Brands同意取消交易。

早前有市場分析估計，Victoria's Secret的估值可以提升至更高，達最多50億美元（388億港元）。

L Brands此前表示，希望於今年8月前完成出售或分拆Victoria's Secret獨立上市的工作。

Victoria's Secret近幾季度出現不尋常的需求增長，L Brands因此兩周內上調首季盈利預測，預期每股盈利為1美元。

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編輯：袁諾曦