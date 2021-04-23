【新冠疫苗】單劑輝瑞或阿斯利康有效率達65% 各年齡層皆受保護

新冠疫苗的有效率是民眾最關心的議題之一，不論高低都會影響接種信心。有英國研究發現，接種單劑輝瑞疫苗或阿斯利康疫苗，可以減少65%的感染率。輝瑞疫苗疫苗和阿斯利康疫苗對所有年齡群體，都能提供相同程度的保護，相信可以提高接種信心。研究亦首次展示普通成年人在接種新冠疫苗後，對英國變種病毒的免疫反應。

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英國牛津大學和國家統計局合作分析去年12月至4月，英國變種病毒肆虐期間，超過35萬英國人的新冠肺炎測試結果。周五（23日）發表的初版研究顯示，接受首劑疫苗21日後，新冠肺炎感染率下降65%。接種疫苗可減少72%有症狀感染率，以及57%無症狀感染率，顯示疫苗對有症狀感染更有效。研究人員指，接種第二針輝瑞（Pfizer）疫苗後，有症狀感染減少90%，無症狀則減少70%。

研究小組分析輝瑞及阿斯利康疫苗的抗體反應後指，接種首劑輝瑞疫苗後的抗體水平上升速度較快，抗體水平亦較高，但之後會下降，長者的抗體水平更下降至和阿斯利康相似的水平。由於阿斯利康（AstraZeneca）疫苗獲批及推出時間較遲，研究人員認為評估接種第二劑的影響為時過早。

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是次研究亦首次證實，在日常環境中疫苗面對具有較高傳染性和致命性的英國變種病毒，亦能提供保護。而研究人員Koen Pouwels 博士更指出，未有證據顯示，兩種疫苗在長者及長期病患群體中效果不佳，意味只要接種疫苗，所有年齡層都會獲得一定程度保護。牛津大學研究所博士艾爾（David Eyre）表示，儘管免疫反應有所不同，整體而言有95%的人有強烈的抗體反應。

責任編輯：李俊儀