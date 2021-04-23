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【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務

科技 12:37 2021/04/23

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Sony證實在波蘭展開了影音串流服務「PlayStation Plus Video Pass」測試，一眾PS4、PS5玩家，未來或有望透過遊戲主機睇戲煲劇！

Sony近日頻頻傳出新招迎戰一眾串流遊戲市場對手，綜合外電報道，Sony更證實在波蘭展開了影音串流服務「PlayStation Plus Video Pass」測試，藉此強化自家訂閱服務競爭力。而一眾PS4、PS5玩家，未來或有望透過遊戲主機觀看電影及電視劇。

報道指，該PlayStation Plus Video Pass影音串流服測試為期一年，為PlayStation Plus訂戶提供額外的電影、電視節目觀看。包括來自於Sony Pictures旗下的15部電影及6個節目，預計每一季會更新一次，並且適用於擁有PS4、PS5的PlayStation Plus 會員，無需額外付費。 

【搶攻手遊】Sony招聘資訊爆料　推手機版PlayStation熱賣遊戲

【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作

據網站顯示，該訂閱服務由今年4月22日開始，至明年同日截止。另從網站圖片預計，Sony首波提供影片陣容包括《毒魔》（Venom）、《喋血戰士》（Bloodshot）、《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）這三部電影。

    點擊圖片放大
    +2

不過，Sony 互動娛樂全球服務副總裁Nick Maguire向外媒表示，Sony是次目的是想觀察玩家喜歡哪些內容，以及對於該服務的使用頻率，所以現階段無法保證是否會正式推出該服務，或向其他市場開放。

【iPad Pro價格比拼】全球2021 iPad Pro邊度最平？美國、香港最平　巴西貴兩倍

責任編輯：張寶燕

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