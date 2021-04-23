【譚仔IPO】譚仔有幾紅？連Error193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作　網民：搵花姐頂上！

譚仔上市是否人人期待？未知，不過肯定的是自傳出譚仔要上市之後，有關譚仔的消息不斷，甚至吸引了當下人氣王ERROR成員193（郭嘉駿）的注目，揚言想做米綫代言人。

網上更出現一個「我要193代言譚仔三哥」的hashtag，風頭一時無兩，甚至被指人氣超越姜濤！事緣是，193被網民尊稱為「三爺」，所以他在接受媒體訪問時就提到自己想叫「三哥」多一點，因為想做米綫代言人。因此惹來不少網民發起「我要193代言譚仔三哥」行動，更在譚仔三哥的 Facebook 專頁洗版，而譚仔三哥專頁的小編亦有留言回應︰「打緊比花姐，三哥巧有feel」，令一眾網民大讚話期待「193 餐」的出現。

ERROR經理人花姐亦直認米綫品牌正斟洽193合作，她也希望成事，因為想免費食一年米綫。

譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，見【下一頁】

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不過正當大家滿心歡喜期待，譚仔三哥卻在Facebook專頁轉載193的限時動態，稱「唔好意思呀！‍令大家失望。我哋同viu傾咗，因為檔期問題暫時未合作到！不過都真心多謝大家嘅意見」。盡管193未能成功與譚仔三哥合作，不過一眾網民仍然十分欣賞譚仔三哥聆聽民意的舉動，更笑言可以推出「193米線套餐」、「搵花姐頂上」！

無論結果如何，這次也算是雙贏，兩者人你即時大大提升。

小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,見【下一頁】

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譚仔國際申請上市 米線的故事，見【下一頁】

譚仔國際上星期已正式向聯交所遞交上市申請，並由國泰君安為獨家保薦人。據譚仔初步招股文件顯示，譚仔國際現時合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間譚仔三哥餐廳。

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記者：張以正