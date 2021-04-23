[小米1810] 小米傳有意投資 人工智能晶片生產商黑芝麻

小米(01810)傳考慮投資人工智能晶片產業。外電消息指，內地人工智能晶片生產商黑芝麻智能科技計劃新一輪融資獲取至少15億元人民幣，小米傳正考慮向其投資。市傳黑芝麻智能科技此輪融資對公司估值為15億美元，並計劃明年在上海科創板上市。小米中午收報26.85元升1.5%。

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報道指，黑芝麻智能科技成立於2016年，是一家專注於自主研發自動駕駛人工智能晶片和視覺感知算法核心技術與應用開發的企業。

另外，市場研究機構Strategy Analytic發布了今年第一季度的全球手機出貨量報告。當季全球智能手機出貨量3.4億部，同比增長24％。小米同期手機出貨量4900萬台，相比去年同期增長了80％，同時以15％的市場份額排名第三。

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