  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[小米1810] 小米傳有意投資 人工智能晶片生產商黑芝麻

股樓投資 13:16 2021/04/23

分享：

小米(01810)傳考慮投資人工智能晶片產業。外電消息指，內地人工智能晶片生產商黑芝麻智能科技計劃新一輪融資獲取至少15億元人民幣，小米傳正考慮向其投資。市傳黑芝麻智能科技此輪融資對公司估值為15億美元，並計劃明年在上海科創板上市。小米中午收報26.85元升1.5%。　　

【大行點睇】一文看盡美團世紀集資 大行最新看法及目標價  詳情請看[下一頁]

報道指，黑芝麻智能科技成立於2016年，是一家專注於自主研發自動駕駛人工智能晶片和視覺感知算法核心技術與應用開發的企業。

另外，市場研究機構Strategy Analytic發布了今年第一季度的全球手機出貨量報告。當季全球智能手機出貨量3.4億部，同比增長24％。小米同期手機出貨量4900萬台，相比去年同期增長了80％，同時以15％的市場份額排名第三。

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機 

撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

上一篇文章

【大行點睇】思摩爾首季經調整純利增近3倍 大和料內地規管政策影響有限

下一篇文章

【港股追蹤】一邊排污被罰一邊卻領環保獎勵 邊間紙企咁巴閉？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料
【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視