【北水加倉】淡市中「北水」開始加倉 何時才是入市良機?

港股近期悶局未破，但已可見淡市中「北水」開始加倉，連續五個交易日淨流入港股；市場關注五一黃金周將至，在長假期過後會否有更多「北水」流入，利好港股走勢？中薇證券研究部董事黃偉豪分析指，近日「北水」流入的規模，仍難與今年初時每日100億元淨流入比擬，認為「北水」近期只是穩住大市，並未有太大的提振作用，宜觀望五一黃金周長假期後「北水」淨流入的規模。



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