  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水加倉】淡市中「北水」開始加倉 何時才是入市良機?

股市 13:30 2021/04/23

分享：

港股近期悶局未破，但已可見淡市中「北水」開始加倉，連續五個交易日淨流入港股；市場關注五一黃金周將至，在長假期過後會否有更多「北水」流入，利好港股走勢？中薇證券研究部董事黃偉豪分析指，近日「北水」流入的規模，仍難與今年初時每日100億元淨流入比擬，認為「北水」近期只是穩住大市，並未有太大的提振作用，宜觀望五一黃金周長假期後「北水」淨流入的規模。
 

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
WhatsApp（9613 3819）
點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

經濟 港股

上一篇文章

【電子消費券】WeChat Pay正研究推出消費券相關優惠　7月前訂閱相關資訊可獲10元電子現金券

下一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升逾200點　科技股領升美團升逾6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【美股期貨】道指期貨回穩升54點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升54點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）