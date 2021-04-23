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【網購商機】網上申請Mastercard即時發卡使用　增添多個支付選項

商業 12:30 2021/04/23

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消費者越來越習慣網上購物，Mastercard正加強全球性的「數碼優先（Digital First）」計劃，冀可讓消費可更方便快捷進行網上付款。

【電子消費券】WeChat Pay將針對消費券推加碼優惠　現登記訂閱即享$10電子現金券

Mastercard的「數碼優先（Digital First）」計劃可讓客戶在網上申請銀行卡，並可即時用作消費。持卡人可以虛擬卡付款，或直接透過電話等其他智能裝置，直接從銀行戶口付款。另外亦可繼續選擇實體卡。同時，持卡人亦可即時查詢其支付卡資料，在數碼渠道快速及安全地查閱個人資訊，不用再於實體卡顯示姓名和卡號碼。

【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？

此外，計劃更包括創新的收款方案，包括Mastercard二維碼（QR on Card）。消費者的支付卡上將顯示其二維碼，讓收款人可以簡單、安全地掃描並轉賬到他們所選擇的帳戶。消費者亦可自行選擇透過銀行帳戶或支付卡作為付款和收款。

Mastercard結合多個支付處理和金融科技夥伴的方案，Mastercard亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra 認為「數碼優先」計劃為消費者帶到多個不同的支付選項。對於商戶而言，該計劃亦有助他們接觸到更多消費者及更快捷地獲取資金。

【疫市營商】疫下限聚難拓新客源 　軟餐製造商幸福元氣推「時令菜」增吸引力

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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