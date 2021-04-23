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【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染

環球社會熱點 12:01 2021/04/23

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日本正進行東京奧運聖火傳遞儀式，但日本新冠肺炎疫情有升溫跡象，更首次錄得與東京奧運聖火傳遞相關的確診個案。日本香川縣一名男警員於傳遞聖火地區負責交通管制，其後確診新冠肺炎。

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東京奧運會和殘奧會組織委員會周四（22日）表示，確診者是來自香川縣的一名30多歲男警。男警上周六（17日）於奧運聖火傳遞期間執勤，在直島町地區負責引導車輛。男警於執勤翌日身體出現不適，接受新冠肺炎病毒檢測後確診，成為聖火傳遞活動中的首名確診患者。據悉，這名男警執勤時有佩戴口罩，期間也並無與傳遞聖火的火炬手直接接觸。

奧組委預計聖火傳遞活動上出現密切接觸者的機會不大，仍等候衛生部門指示。奧組委強調將會根據指引避免疫情擴大，同時採取必要措施來確保聖火傳遞儀式可安全進行。

東京周四再錄得861宗確診個案，是自今年1月29日以來的確診新高。當時日本仍處於第三波疫情高峰期，政府頒布緊急狀態。日媒報道，日本政府可能於周五（23日）宣布，東京、大阪、京都、兵庫四地再次進入緊急狀態，料由4月25日維持至5月11日。

責任編輯：鄭錦玲

 

 

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