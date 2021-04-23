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【電子消費券】WeChat Pay將針對消費券加推優惠　現登記訂閱即享$10電子現金券

商業 12:11 2021/04/23

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港府早前已甄選4家支付工具營辦商，協助推行分期發放總額5000元的電子消費券，包括WeChat Pay HK。為鼓勵大家提前開通電子錢包、WeChat Pay HK率先推出「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動賞電子現金券。中小商戶更可透過免費入駐成為WeChat Pay HK商戶，兼享首年$0手續費優惠。

【電子消費券】Tap & Go消費券商戶優惠　豁免租機費及減免交易費

WeChat Pay HK現時覆蓋全港線上線下超過90,000間香港本地商戶。WeChat Pay HK去年便為中小商戶度身訂造一站式收款解決方案「WeChat Pay HK收錢碼」，支援商戶以微信小程式快速接入WeChat Pay HK並使用二維碼收取以港幣付款的交易， 至於手續費方面，商戶全部享有「小商戶手續費優惠支援政策」，入駐首年，每月交易額於5萬港元以內不收取手續費。此優惠繼續適用於消費券計劃期間，而稍後WeChat Pay HK亦將會為商戶推出加碼優惠。

將推與消費券相關的優惠

為鼓勵大家提前開通電子錢包、接收有關消費券的第一手資訊，WeChat Pay HK早前推出了「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動，4月11日至6月推廣期內，只須進入活動頁面填寫手提電話號碼並完成驗證，即可成功訂閱與政府消費券有關的資訊服務，並獲得$10電子現金券。

用戶打開WeChat Pay HK後，即可點擊九宮格上的「優惠專區」了解最新優惠內容。再按下「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動橫額隨即進入活動頁面。

而WeChat Pay HK正與不同商戶研究推出與消費券相關的優惠，更落實會為選擇以WeChat Pay HK領取消費券的用戶加碼送上額外電子現金券，有關詳情將會陸續公布。

【消費優惠】MegaBox推1折激安感謝祭　料人流及營業額較平日增1成

責任編輯：蘇穎琪

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