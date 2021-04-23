【港股追蹤】一邊排污被罰一邊卻領環保獎勵 邊間紙企咁巴閉？

紙業屬高污染行業，近年受中國監管當局嚴控超標污染，以致產能緊張。晨鳴紙業（01812）就因超標排污屢被罰款。

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據內地報道，晨鳴在2020年年報披露三次罰款事件，合計被罰520萬元人民幣。奇就奇在，旗下一家子公司一邊被罰，卻又獲得環保獎罰。

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資料顯示，湛江晨鳴曾因「雨水渠的雨水排放口有超標排放水污染物」，被罰款100萬元，但另一邊該公司又獲得兩筆環保獎勵，合計達2,963萬元。

因紙價上升，推動紙業公司業績翻身。晨鳴首季實現營收102.1億元，同比增長67.7%；淨利潤11.8億元，同比增長481.4%，反映相關罰款可謂九牛一毛。

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記者：林衛