  • 31°C
香港時間 : 2021423日 (五) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】一邊排污被罰一邊卻領環保獎勵 邊間紙企咁巴閉？

股樓投資 12:56 2021/04/23

分享：

紙業屬高污染行業，近年受中國監管當局嚴控超標污染，以致產能緊張。晨鳴紙業（01812）就因超標排污屢被罰款。

【A股布局】國內公募基金首季共蝕2,000億 兩基金公司一季輸200億，請按【見下頁

據內地報道，晨鳴在2020年年報披露三次罰款事件，合計被罰520萬元人民幣。奇就奇在，旗下一家子公司一邊被罰，卻又獲得環保獎罰。

【大行報告】鋼鐵股走勢標青 花旗選呢隻為首選股 目標價大升72% 潛在升幅4成，請按【見下頁

資料顯示，湛江晨鳴曾因「雨水渠的雨水排放口有超標排放水污染物」，被罰款100萬元，但另一邊該公司又獲得兩筆環保獎勵，合計達2,963萬元。

因紙價上升，推動紙業公司業績翻身。晨鳴首季實現營收102.1億元，同比增長67.7%；淨利潤11.8億元，同比增長481.4%，反映相關罰款可謂九牛一毛。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國 行業 晨鳴紙業（01812） 港股

上一篇文章

[小米1810] 小米傳有意投資 人工智能晶片生產商黑芝麻

下一篇文章

【A股布局】國內公募基金首季共蝕2,000億 兩基金公司一季輸200億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【樓市熱話】原打算購入跑馬地新盤與女友同居　女友嫲嫲一句「家規」令計劃取消　事主嘆：我係咪同緊佢啊嫲拍拖？
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料
【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料