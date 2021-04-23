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【IG新功能】IG增過濾冒犯用語　自動封鎖騷擾者

科技 11:56 2021/04/23

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為打擊仇恨言論及網絡欺凌，避免用戶接受到涉及言語暴力訊息，Instagram日前宣布推出「隱藏文字」新功能，可協助用戶過濾可能帶有冒犯性質的詞彙語句及Emoji表情符號。該新功能會在未來數星期陸續向不同國家用戶開放，至於Facebook Messenger及WhatsApp就可能會在年底前引進此功能。

當「隱藏文字」的功能開啟後，系統就會自動掃描訊息中所有相關的詞句及Emoji，甚至包括一些是故意寫錯的訊息，都將框列起整理到另一個封存資料夾中。

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另設新封鎖選項

此外，Instagram還加入一個新的封鎖選項，讓用戶可以完全禁絕同一騷擾者所註冊的新帳號，無法再有任何接觸及聯絡。

如果用戶不停地接收到來自同一騷擾者的私訊，即使該用戶被封鎖後另外再註冊新帳號，Instagram的新工具也可偵測出他們是同一人，並且自動為用戶封鎖刪除。

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責任編輯：張寶燕

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