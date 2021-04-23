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【A股布局】國內公募基金首季共蝕2,000億 兩基金公司一季輸200億

股樓投資 11:55 2021/04/23

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據天相投顧的數據顯示，在納入統計的143家中國公募基金公司中，今年首季整體虧損2,102.7億元（人民幣，下同），當中有56家錄得盈利。

【行業分析】31家上市A股券商排名出爐 邊間係經紀業務一哥？，請按【見下頁

同時，有65家公司旗下基金虧損過億元，虧損額在10億以上達到42家，一些知名的基金大戶更加輸得慘烈，華夏基金、易方達基金蝕超過200億，分別達到266.4億元和243.8億元。

【樓市現象】年初至今二手成交量爆升逾7成 創9年同期新高 呢個「黑馬」屋苑跑出，請按【見下頁

值得注意是，兩家基金公司去年第四季分別賺490.8億元和755.6億元，顯然本來手風極順，誰不知市況逆轉走避不及，招致巨虧。

至於廣發基金、富國基金、滙添富基金、國泰基金和景順長城等虧損也超過100億元。另一方面，餘額寶所在的天弘基金首季賺53.8億元，居盈利榜首，而去年第四季基金也賺134.9億元，可見其操作相當穩陣。

 

【延伸閱讀】第2季部署：國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股，請按【見下頁

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記者：林衛

行業 中國 基金 人民幣 公募基金

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