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【芯片短缺】英特爾Intel行政總裁：新工廠興建需時 　料全球芯片供應短缺將持續兩年

股市 12:05 2021/04/23

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【芯片短缺】英特爾Intel行政總裁：新工廠興建需時 　料全球芯片供應短缺將持續兩年

全球芯片短缺問題持續，早前有報道指出現芯片搶購潮。芯片商Intel 英特爾（美﹕INTC）昨日（22日）公佈季度業績，今年二月新上任的英特爾行政總裁Pat Gelsinger在業績電話會議上表示，全球芯片供應持續短缺，預計此局面將持續兩年。

英特爾季度業績詳情可看【下一頁】

Pat Gelsinger指，芯片短缺已影響汽車、電子產品生產供應幾個月，料芯片供應受限的局面將會持續。他指，當新的工廠正在建造時，人們只能夠等待一段時間，直到芯片產能上升。

華企以20倍差價收購芯片【下一頁】

Pat Gelsinger今年上任後，擬對英特爾大刀闊斧進行改革。英特爾在今年三月宣佈，將擴大生產規模，投放約200億美元（約1560億港元）在美國亞利桑那州興建兩間芯片工廠，未來亦考慮於美國、歐洲等地區興建更多工廠。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯﹕賴奕羚

美股 英特爾（Intel，美：INTC） 科技產品 汽車 晶片 Intel

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