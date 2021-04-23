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今日推介聯通 | 青島啤酒、粵海投資、東方海外、中國燃氣、中芯國際最新部署（立即觀看）

股市 13:06 2021/04/23

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恒生指數中午收報29014點，升258點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國聯通 （00762） ，另亦會分析青島啤酒股份 （00168） 、粵海投資 （00270） 、東方海外國際 （00316） 、中國燃氣 （00384） 及中芯國際 （00981） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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