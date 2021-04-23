【滙豐HSBC】滙豐大班棄私人辦公室後新office曝光　改坐開放式樓層睇齊普通員工

▲ 祈耀年早前決定取消滙豐倫敦總部的行政人員樓層，並改劃成會議室等用途。

疫情期間彈性工作安排成為主流，促使企業反思在租金高昂的商業區，繼續維持實體辦公室的必要性。HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前就率先改革滙豐倫敦總行，將行政人員樓層取消並重新劃出更多會議室，而他自己將會調至流動座位辦公。祈耀年日前就公開新辦公室的環境，寬闊的辦公室只放有6張工作枱，空間感十足而且極簡樸，滙豐大班的辦公室可謂與一般打工仔無異。

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▲ 祈耀年在LinkedIn公開新辦公環境，可見辦公室空間極寬闊，未知是否要保持社交距離呢？（圖片取自祈耀年LinkedIn）

祈耀年：若重返既有工作模式 將錯失改變的機會

祈耀年接受外電訪問，宣布取消滙豐倫敦總行辦公大廈的行政人員樓層後，他隨即在LinkedIn上公開自己的新辦公室環境。

從相片所見，位於倫敦總部40樓的全開放式樓層，空間極度寬敞，只擺有6張工作枱，而且未有劃分座位，即若「坐到悶」基本上隨時都可以調位，而且每張枱無遮無擋，與過往高層每人擁有一間獨立辦公室可謂完全兩碼子事。

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祈耀年在LinkedIn貼文上表示，經過1年多時間在家工作後，重返辦公室後第一時間就想重新與同事及朋友交流及寒暄，因此管層團隊已全數調遷至全開放式樓層工作，而舊的辦公室已經改造為客戶及內部會議室。

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他形容，若經歷過去15個月的變化，但仍然重返舊工作模式會是一個「錯失的機會」，尤其是員工反映想以更具彈性的模式工作，而銀行與客戶的來往模式都起變化。因此，更加需要改變既有的工作模式以迎合市場變化，例如推進集團轉向混合工作模式，又預期大部分崗位的員工未來都可以混合模式工作。

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