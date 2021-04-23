  • 29°C
香港時間 : 2021423日 (五) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐大班棄私人辦公室後新office曝光　改坐開放式樓層睇齊普通員工

股市 11:30 2021/04/23

分享：

祈耀年早前決定取消滙豐倫敦總部的行政人員樓層，並改劃成會議室等用途。

疫情期間彈性工作安排成為主流，促使企業反思在租金高昂的商業區，繼續維持實體辦公室的必要性。HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前就率先改革滙豐倫敦總行，將行政人員樓層取消並重新劃出更多會議室，而他自己將會調至流動座位辦公。祈耀年日前就公開新辦公室的環境，寬闊的辦公室只放有6張工作枱，空間感十足而且極簡樸，滙豐大班的辦公室可謂與一般打工仔無異。

滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？｜詳見【下一頁】

祈耀年在LinkedIn公開新辦公環境，可見辦公室空間極寬闊，未知是否要保持社交距離呢？（圖片取自祈耀年LinkedIn）

祈耀年：若重返既有工作模式　將錯失改變的機會

祈耀年接受外電訪問，宣布取消滙豐倫敦總行辦公大廈的行政人員樓層後，他隨即在LinkedIn上公開自己的新辦公室環境。

從相片所見，位於倫敦總部40樓的全開放式樓層，空間極度寬敞，只擺有6張工作枱，而且未有劃分座位，即若「坐到悶」基本上隨時都可以調位，而且每張枱無遮無擋，與過往高層每人擁有一間獨立辦公室可謂完全兩碼子事。

滙豐下周放榜　料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入｜詳見【下一頁】

祈耀年在LinkedIn貼文上表示，經過1年多時間在家工作後，重返辦公室後第一時間就想重新與同事及朋友交流及寒暄，因此管層團隊已全數調遷至全開放式樓層工作，而舊的辦公室已經改造為客戶及內部會議室。

環保團體世界地球日到滙豐英國總部示威　持鎚打爛外牆玻璃窗｜詳見【下一頁】

他形容，若經歷過去15個月的變化，但仍然重返舊工作模式會是一個「錯失的機會」，尤其是員工反映想以更具彈性的模式工作，而銀行與客戶的來往模式都起變化。因此，更加需要改變既有的工作模式以迎合市場變化，例如推進集團轉向混合工作模式，又預期大部分崗位的員工未來都可以混合模式工作。

相關文章：

滙豐尚玉推私人市場投資服務　 擬5年內增聘5000個財富管理專才

【花旗重組】花旗推進出售13個市場零售銀行業務　售價或高達60億美元

港股 本地銀行股 金融機構 彈性工作 疫情 請願示威 在家工作 倫敦 英國 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升300點重上二萬九　美團升半成重上300元（不斷更新）

下一篇文章

【bitcoin】加密貨幣走勢分化　比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】拜登擬向富人徵39.6%資本利得稅 道指、標指、納指收市齊跌0.9%（不斷更新）
【美股市況】拜登擬向富人徵39.6%資本利得稅 道指、標指、納指收市齊跌0.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【旅遊氣泡】星港料下周公布旅遊氣泡計劃　開始日期據報延至5月26日、下月機票貴8成（第二版附短片）
【旅遊氣泡】星港料下周公布旅遊氣泡計劃　開始日期據報延至5月26日、下月機票貴8成（第二版附短片）