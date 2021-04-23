【行業分析】31家上市A股券商排名出爐 邊間係經紀業務一哥？

在A股上市的中資券商終於全部公布2020年業績，合共有31家券商。根據WIND數字，去年經紀業務的收入排名榜經已出爐，以合併利潤表口徑計算，中信證券（06030）來自經紀業務的淨收入合計108億元（人民幣，下同），高踞榜首。

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緊跟其後的是國泰君安（02611）以79.5億元排名第二，其餘排名居前的還有中國銀河（06881）、招商證券（06099）、國信證券（深：002736）、廣發證券（01776）及華泰證券（06886）等，該項業務淨收入都在60億元以上。

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由收入增幅計，淨收入規模居前十的券商，有8家按年增速超過50%，反映龍頭的優勢愈來愈大。另外，證券經紀業務淨收入佔比中，去年低於20%的券商已達16家，佔上市券商的半數以上。

為減少「靠市旺發圍」的因素，近年券商紛紛向財富管理轉型，其中券商代銷金融產品的收入獲得迅速增長，有29家券商在代銷產品的收入按年增速1倍以上。

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記者：林衛