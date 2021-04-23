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【bitcoin】加密貨幣走勢分化　比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下（第二版附短片）

Hot Talk 17:44 2021/04/23

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【bitcoin】加密貨幣走勢分化　比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下

Bitcoin比特幣跌勢未止，失守50000美元，見一個月低位，比特幣低見48655美元，過去24小時跌逾7%。比特幣連日下跌，以太幣Ethereum卻上升，不僅反映加密貨幣走勢出現分化，亦意味比特幣在加密貨幣市場的佔有率下降。根據CoinMarketCap的數據顯示，比特幣市佔率最新回落至48%，為2018年以來首次跌至50%以下。

華爾街大師指，比特幣價格短期將「腰斬」【下一頁】

現時以太幣的市場佔有率約14%，Zap Protoco聯合創辦人Nick Spanos表示，隨EIP 1559升級，以太幣將成為通縮資產，並對價格產生相應影響，吸引更多買家。

按圖看近日有關比特幣的消息

    點擊圖片放大
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比特幣今年雖攀升88%，但相對於其他加密貨幣，升幅遠不及，其中受Tesla（美：TSLA）創辦人Elon Musk追捧的狗狗幣（Dogecoin）今年來升50倍。

一直看好比特幣走勢的摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou指，若比特幣不能迅速回升至60000美元，上升動力將大幅減退。

（第二版附短片）

相關文章：【Bitcoin】美財政部傳起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢　比特幣挫一成（第二版）

相關文章：【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈

相關文章：【Bitcoin】安盛保險AXA宣佈接受以比特幣支付保費 　為瑞士首間接受比特幣支付險企

 

編輯：陳韻妍

美股 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 比特幣

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【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第三版）

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