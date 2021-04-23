▲ 【bitcoin】加密貨幣走勢分化 比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下

Bitcoin比特幣跌勢未止，失守50000美元，見一個月低位，比特幣低見48655美元，過去24小時跌逾7%。比特幣連日下跌，以太幣Ethereum卻上升，不僅反映加密貨幣走勢出現分化，亦意味比特幣在加密貨幣市場的佔有率下降。根據CoinMarketCap的數據顯示，比特幣市佔率最新回落至48%，為2018年以來首次跌至50%以下。

華爾街大師指，比特幣價格短期將「腰斬」【下一頁】

現時以太幣的市場佔有率約14%，Zap Protoco聯合創辦人Nick Spanos表示，隨EIP 1559升級，以太幣將成為通縮資產，並對價格產生相應影響，吸引更多買家。

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比特幣今年雖攀升88%，但相對於其他加密貨幣，升幅遠不及，其中受Tesla（美：TSLA）創辦人Elon Musk追捧的狗狗幣（Dogecoin）今年來升50倍。

一直看好比特幣走勢的摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou指，若比特幣不能迅速回升至60000美元，上升動力將大幅減退。

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編輯：陳韻妍