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【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話

環球社會熱點 11:08 2021/04/23

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移居美國的哈里王子返回英國出席祖父菲臘親王喪禮，外界關注哈里王子和英國王室成員會否對話緩解關係。有英國傳媒報道指，因為哈里王子和太太梅根的外洩消息不斷，所以英國王室叫停雙方對話，導致王室高級成員和哈里王子於菲臘親王喪禮期間未出現有意義對話。

哈里可能今年再返英國  為亡母戴安娜雕像揭幕 【下一頁】

英國傳媒《太陽報》（The Sun）報道，由於從「薩塞克斯公爵及公爵夫人陣營」（the Sussex side），即哈里王子（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）陣營不斷洩露消息，所以王室擱置哈里與高級王室成員間的對話。導致在菲臘親王（Prince Philip）葬禮期間，雙方並無任何「有意義的對話」（meaningful conversations）。

報道引述消息人士表示，王室一眾職員憂慮，往後王室成員與哈里今後的任何討論，隨時轉身便被公布，並指哈里從英國返回美國後，數小時內美國已出現眾多相關報道。職員對王室家庭的私人交流細節加速外流感到震驚。

【英國王室】哈里急腳返美會愛妻 英女王生日無面畀 【下一頁】

報道亦舉例，英女王伊利沙伯二世和哈里的一歲兒子阿奇（Archie）曾在葬禮前的通話，但周三（21日）已被報道。哈里梅根非授權傳記《尋找自由》（Finding Freedom）聯合作者斯科比（Omid Scobie）亦在哈里返回美國後不久後透露，梅根曾兩次和英女王對話。斯科比更指上周六（17日）期間的對話雖然打破雙方的障礙，但長期問題並未得以解決。他表示，王室家庭是時將哈里梅根的問題擱置一旁，專注於更重要的事情。

責任編輯：李俊儀

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