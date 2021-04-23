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【新冠疫苗】世衛叫非洲國家留低過期疫苗

環球社會熱點 11:13 2021/04/23

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世界衛生組織敦促非洲各國不要銷毀已經過期的新冠疫苗，並等候世衛的進一步指引。

印度的新冠肺炎疫情惡化，外界憂慮印度限制對外出口新冠疫苗，會使非洲等國的新冠疫苗供應緊絀。世界衛生組織（WHO）敦促非洲各國不要銷毀已經過期的新冠疫苗，並等候世衛的進一步指引。

【新冠疫苗】打足2針中招機會微 研究指得0.5%人確診 【下一頁】

馬拉維和南蘇丹早前宣布將銷毀超過7萬劑於上周二（13日）到期、由印度血清研究所（SII）生産的阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。其中馬拉維擁有1.6萬劑，南蘇丹擁有約5.9萬劑。世衛非洲區域總監Matshidiso Moeti表示，世衛正尋求權威意見來研究能否延長新冠疫苗試用期，敦促非洲各國繼續保留已過期的新冠疫苗。

這批疫苗是由非洲聯盟與電信公司MTN Group合作，捐贈給13個非洲國家。另外，南非早前停用阿斯利康疫苗，非洲聯盟向南非購入100萬劑阿斯利康疫苗。

除了馬拉維及南蘇丹外，加納和塞拉利昂也因為疫苗到期而沒有用完。塞拉利昂衛生部長透露，該國尚餘下三分之一的劑量。

英國女子打完阿斯利康險截肢 仍呼籲接種 【下一頁】

非洲疾控中心在3月下旬才將疫苗運至部分國家，當時距離這批疫苗到期日只有數周時間。但非洲疾控中心總監恩肯加松（John Nkengasong）表示，藥廠SII已向該中心建議即使疫苗已過期，仍可在9個月内使用。

恩肯加松又表示該中心已盡可能搜羅疫苗給成員國，建議各國盡其所能使用這些疫苗（do your part and use the vaccines）。

責任編輯：鄭錦玲

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