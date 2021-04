【新冠疫苗】世衛叫非洲國家留低過期疫苗

▲ 世界衛生組織敦促非洲各國不要銷毀已經過期的新冠疫苗,並等候世衛的進一步指引。

印度的新冠肺炎疫情惡化,外界憂慮印度限制對外出口新冠疫苗,會使非洲等國的新冠疫苗供應緊絀。世界衛生組織(WHO)敦促非洲各國不要銷毀已經過期的新冠疫苗,並等候世衛的進一步指引。

馬拉維和南蘇丹早前宣布將銷毀超過7萬劑於上周二(13日)到期、由印度血清研究所(SII)生産的阿斯利康(Astrazeneca)疫苗。其中馬拉維擁有1.6萬劑,南蘇丹擁有約5.9萬劑。世衛非洲區域總監Matshidiso Moeti表示,世衛正尋求權威意見來研究能否延長新冠疫苗試用期,敦促非洲各國繼續保留已過期的新冠疫苗。

這批疫苗是由非洲聯盟與電信公司MTN Group合作,捐贈給13個非洲國家。另外,南非早前停用阿斯利康疫苗,非洲聯盟向南非購入100萬劑阿斯利康疫苗。

除了馬拉維及南蘇丹外,加納和塞拉利昂也因為疫苗到期而沒有用完。塞拉利昂衛生部長透露,該國尚餘下三分之一的劑量。

非洲疾控中心在3月下旬才將疫苗運至部分國家,當時距離這批疫苗到期日只有數周時間。但非洲疾控中心總監恩肯加松(John Nkengasong)表示,藥廠SII已向該中心建議即使疫苗已過期,仍可在9個月内使用。

恩肯加松又表示該中心已盡可能搜羅疫苗給成員國,建議各國盡其所能使用這些疫苗(do your part and use the vaccines)。

