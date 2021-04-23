俄羅斯終撤兵 普京邀澤連斯基會面

俄羅斯早前在邊境增強部署，更接連數日舉行演習，使區域局勢瞬間升溫。俄羅斯國防部表示，已安排軍隊從克里米亞及烏克蘭撤離，緩慢緊張局勢。俄羅斯總統普京亦回應烏克蘭總統澤連斯基的邀請，表示準備與對方會面。

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俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）周四（22日）在電話講話中表示，俄國陸軍及空降部隊在完成演習後，會返回部隊原本基地，部分重型武器如火箭炮及導彈則會留下。紹伊古表示，俄國軍隊已展示充足能力來防衛國家，因而決定中止檢驗南部及西部的國防巡查。所有部隊即日起返回原本基地，預計在5月1日前悉數回歸正常部署。目前未知俄羅斯確切撤兵的數目，但俄羅斯塔斯社（TASS）報稱，留下的重型武器會參與9月聯合軍事戰略演習。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國已知悉俄國宣布撤兵，會與烏克蘭政府及其他盟友密切關注事態發展，但明言希望俄羅斯今次會採取實際行動，真正把軍事部署撤走。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出邀請，一同在烏東親俄武裝分子控制的頓巴斯（Donbas）地區會面，決定地區衝突及爭議。普京周四作出回應，隨時準備在俄羅斯首都莫斯科與對方會面。

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俄羅斯自上月底起加強在接壤烏克蘭邊境﹑克里米亞半島及黑海加強軍事部署，並舉行軍事演習。俄國最少增兵10萬人，各類大型軍事裝備進駐區域，規模為2014年後最大。西方專家相信，俄羅斯今次舉動是向烏克蘭及美國拜登政府發出明確訊息，俄國準備武力捍衛普京提及的「重點安全利益」（core security interests）。

責任編輯：吳漢培