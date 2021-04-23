▲ 【螞蟻集團】餘額寶上季規模減18%史上最大跌幅 四年來首次跌穿萬億水平

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年上市觸礁後，被監管當局約談並進行金融業務整改。螞蟻集團旗艦貨幣市場基金天弘餘額寶基金今年首季出現贖回潮。截至今年首季末，天弘餘額寶基金規模跌破1萬億元（人民幣．下同），按季縮減18%至9724.15億元， 是自2017年首季以來首次規模降至萬億元以下，以百分比計，亦為餘額寶有史以來最大跌幅。

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螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司 螞蟻：將認真落實【下一頁】

據悉，集團主動向用戶發通知，鼓勵他們把存款轉移到其他地方。天弘基金回應稱，餘額寶規模下降，但變動比例在正常範圍內，不會對基金運作產生影響。路透報導，內地金融監管部門要求螞蟻的整改方案，主要是要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。

分析指出，餘額寶的淨資產額下降可能也與股市上漲有關，內地股市在2月中旬觸及紀錄高位，削弱貨幣市場基金的吸引力，並促使更多散戶投資者將資金從餘額寶轉到股市。

餘額寶在2013年推出之初，其年利率超過6厘，當時該基金主要投資債券等資產。然而，隨着基金近期轉為優先投資銀行存款等較安全、流動性更強的資產，以及利率整體下跌，其收益率已降至接近2厘。

餘額寶曾是全球規模最大的貨幣市場基金，螞蟻集團旗下支付寶數以億計的用戶，會把支付寶賬戶內的餘額存放到餘額寶賺取收益，餘額寶管理資產淨值高峰時期曾超過1.5萬億元。

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編輯：吳敏芳