【大行報告】鋼鐵股走勢標青 花旗選呢隻為首選股 目標價大升72% 潛在升幅4成

鋼鐵股近期炙手可熱，創52周新高跑贏大市之餘，亦有盈喜支持股價。花旗發表報告指，預期在新國策下，鋼價及毛利率可維持升勢，分別調高鞍鋼（00347）及馬鋼（00323）目標價，當中鞍鋼更被挑選為鋼股首選。

花旗把鞍鋼目標價大幅調升72%，至7.4元；馬鋼目標價上調48%至4元，兩者評級均為「買入」。

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鞍鋼周五（23日）早上10時報5.28元，跌0.2%，距目標價潛在升幅達40%；馬鋼報3.44元，跌1.1%，潛在升幅16%。

報告指出，預期中央將會推出全國限產計劃，下半年各省市政府將有更多減產措施出台，在產量減少下，但需求仍然保持旺盛，有利鋼價及毛利率延續升勢，近期唐山鋼鐵減產幅度高過市場預期。

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花旗又指，熱軋板卷（HRC）價格升至每噸5555元人民幣，高於2017年供給側改革時水平。即使市場憂慮潛在通脹風險，該行預計政府堅定限制鋼鐵生產以減少碳足跡。

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記者：李兆明