【港股市況】恒生指數升43點　騰訊、阿里巴巴升約1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統拜登計劃向百萬富翁徵39.6%資本利得稅，道指跌321點，港股今早則高開近50點。恒生指數開報28798點，升43點；恒生科技指數升0.4%，開報8312點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升約1%；平保 （02318） 績後升近1%；維達 （03331） 績後升逾6%。

即市走勢︰

【09：35】港股早段一度轉跌，其後轉升逾100點，恒指升145點，升至28900點水平；科指升0.7%，報8334點。

【09：33】恒達科技 （01725） 今早再升四成，破頂高見22.8元。

【09：26】思摩爾國際 （06969） 績後跌0.7%。思摩爾首季經調整純利增287.8%，至12.3億元人民幣。

【業績│電子煙】思摩爾首季經調整純利大增287.8%

【09：26】華住集團 （01179） 升逾2%。華住首季度入住率按年升19.5個百分點至66.2%，日均房價為209元，升10.6%。

【業績│中概股】華住集團首季入住率上升19.5個百分點至66.2%

【09：20】恒生指數開報28798點，升43點；恒生科技指數升0.4%，開報8312點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升約1%；平保 （02318） 績後升近1%；維達 （03331） 績後升逾6%。

【業績|內險股】平保首季純利272.23億增4.5% 對華夏幸福投資撥備182億、股價績後升近1%

【09：13】期指開報28720點，跌18點。

【09：00】恒指黑期跌528708點；道指期貨升33點，報33742點。

【08：05】維達首季淨利潤5.5億元 按年升46.5%

【07：45】騰訊︰完成發行41.5億美元票據

【07：45】蓮和醫療折讓4.3%配股 淨籌5077萬元

【07：45】港股ADR收報28779點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.42元，跌0.43元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報627.77元，升6.77元或1.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登計劃向百萬富翁徵39.6%資本利得稅，加上全球多國疫情仍嚴峻，道指曾瀉400點，最終跌321點，報33815點。標指挫0.92%，收報4134點。納指挫0.94%，報13818點。

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責任編輯︰梁浩碩