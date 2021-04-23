【港股市況】恒生指數升逾200點重上二萬九　平保績後升逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統拜登計劃向百萬富翁徵39.6%資本利得稅，道指跌321點，港股今早則高開近50點。恒生指數開報28798點，升43點；恒生科技指數升0.4%，開報8312點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升約1%；平保 （02318） 績後升近1%；維達 （03331） 績後升逾6%。

即市走勢︰

【10：11】港股最新於29000點水平爭持，升約250點；科指升2%，報8446點。

【10：08】愛康醫療 （01789） 獲招銀國際首予買入評級，目標價12.95元，股價升14%，高見12.26元。

【10：07】嗶哩嗶哩 （09626） 穩定價格期結束，股價升近4%，高見842.5元。

【10：04】網上醫療股造好，阿里健康 （00241） 升逾4%；平安好醫生 （01833） 升逾2%

【10：02】萬科 （02202） 跌近4%，低見26.8元。萬科首季收入623億元人民幣，按年增長30.3%；股東應佔溢利13億元人民幣，增長3.4%。

【業績│內房】萬科債務水平達標回歸「綠檔」 首季收入增長30.3%

【09：58】本地銀行股普遍逆市偏軟，滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 跌0.2%、恒生 （00011） 跌0.5%；東亞 （00023） 跌0.6%；至於渣打 （02888） 則升0.6%。

【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3% 高盛：資本市場蓬勃利收入

【09：57】中國力爭2030年前實現碳排放達峰，信義光能 （00968） 升逾5%，高見13.98元。

【09：55】Bitcoin比特幣一度跌穿50000美元，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌5%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 跌逾1%。

【09：53】快手 （01024） 升逾3%，快手搜索月活躍用戶（MAU）已經超過2.5億，在快手主APP中的月活滲透率達50%，視頻搜索量達2.5億次，整體上較去年增長了一倍。

【半新股|快手】快手搜索月活躍用戶超過2.5億 整體數據較去年翻倍（第二版）

【09：51】思摩爾 （06969） 績後逆市跌逾4%，低見53.6元。

【09：49】港股重上29000點，最新報29022點，升267點。平保 （02318） 升幅進一步擴大至3%，高見89.05元。

【09：49】青島啤酒 （00168） 升逾2%。青啤首季純利按年增長90.3%，至10.2億元人民幣。

【業績】青島啤酒首季純利大增逾九成 賺10.2億人幣

【09：47】美團 （03690） 升幅擴大至3%，重上300元。

【09：46】長汽 （02333） 股價反彈逾3%，高見22.1元。其他車股亦向好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾1%；廣汽 （02238） 升0.3%。

【09：42】大市升幅擴大至200點，升至28960點水平，再試29000點。

【09：40】平保 （02318） 績後升幅擴大至近2.5%，高見88.35元。

【09：38】中富資源 （00274） 終止配股，股價今早復牌飈升1.3倍，高見0.25元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.6；小米 （01810） 暫無升跌。

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【09：35】港股早段一度轉跌，其後轉升逾100點，恒指升145點，升至28900點水平；科指升0.7%，報8334點。

【09：33】恒達科技 （01725） 今早再升四成，破頂高見22.8元。

【09：26】思摩爾國際 （06969） 績後跌0.7%。思摩爾首季經調整純利增287.8%，至12.3億元人民幣。

【業績│電子煙】思摩爾首季經調整純利大增287.8%

【09：26】華住集團 （01179） 升逾2%。華住首季度入住率按年升19.5個百分點至66.2%，日均房價為209元，升10.6%。

【業績│中概股】華住集團首季入住率上升19.5個百分點至66.2%

【09：20】恒生指數開報28798點，升43點；恒生科技指數升0.4%，開報8312點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升約1%；平保 （02318） 績後升近1%；維達 （03331） 績後升逾6%。

【業績|內險股】平保首季純利272.23億增4.5% 對華夏幸福投資撥備182億、股價績後升近1%

【09：13】期指開報28720點，跌18點。

【09：00】恒指黑期跌528708點；道指期貨升33點，報33742點。

【08：05】維達首季淨利潤5.5億元 按年升46.5%

【07：45】騰訊︰完成發行41.5億美元票據

【07：45】蓮和醫療折讓4.3%配股 淨籌5077萬元

【07：45】港股ADR收報28779點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.42元，跌0.43元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報627.77元，升6.77元或1.1%。

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【07：30】美國總統拜登計劃向百萬富翁徵39.6%資本利得稅，加上全球多國疫情仍嚴峻，道指曾瀉400點，最終跌321點，報33815點。標指挫0.92%，收報4134點。納指挫0.94%，報13818點。

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責任編輯︰梁浩碩