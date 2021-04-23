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專題:退休理財

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【恒指夜期】北水吸34億買美團安踏騰訊　全周累吸240億　恒指夜期跌20點（不斷更新）

股市 20:28 2021/04/23

分享：

港股市況不斷更新

北水流入動力持續，全周累計吸資240億元，帶動港股重上29000關口。北水今日吸34.2億元，美團 （03690） 獲13.6億淨買，安踏 （02020） 及騰訊 （00700） 各有逾4億元淨買，藥明生物 （02269） 吸近4億元。恒指夜期早段續升。

港股未理美股下跌，高開近50點，早段一度轉跌，其後在科技股帶動下，升逾300點，恒生指數升323點，收報29078點，以全日最高位收市，收企二萬九，成交1430億元。恒生科技指數升2.3%，收報8467點，科技股造好，美團升近5%；快手 （01024） 、網易 （09999） 升4%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾6%。

北水動向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】瑞信精選逾30隻人民幣升值贏家輸家　人民幣12個月目標價6.83（附股份名單）

【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）

即市走勢︰

【20：28】上商去年稅後盈利跌9%　淨利息收入跌1成、撥備升1倍

【20：27】夜期轉跌20點，報29032點。

【19：05】【新股IPO】WeLab傳籌備今年香港或美國上市 估值或達156億元

【18：53】恒指夜期升14點，報29066點。

【16：10】恒生指數升323點，收報29078點，以全日最高位收市，收企二萬九，成交1430億元。恒生科技指數升2.3%，收報8467點，科技股造好，美團 （03690） 升近5%；快手 （01024） 、網易 （09999） 升4%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾6%。

【16：00】恒生指數U盤前升299點，報29054點。

【15：49】大市升300點，升至29050點水平。

【15：35】恒達科技 （01725） 再升一倍，破頂高見31.7元，兩日累升近7.5倍。

【15：26】港股尾市升逾200點，恒指升225點，報28980點，科指升2%，報8447點。

【15：13】小米未成功升穿27元阻力　再有近2000個獲利沽盤排隊出貨

【15：00】上證升近0.3%；深證升1%；創業板指升1.9%。

【14：49】嗶哩嗶哩 （09626） 升近6%，高見858.5元。

【14：37】中移動 （00941） 跌幅擴大至1.8%，低見52.3元。

【14：28】據報人行要求螞蟻集團提交更多消費信貸數據

【14：18】大市最新升約160點，報28914點；科指升1.8%，報8429點。

【13：25】中國力爭2030年前實現碳排放達峰，卡姆丹克 （00712） 升逾17%，高見0.385元。

【13：21】快手科技 （01024） 升近半成，高見257.8元。

【13：16】一拖 （00038） 升一成，高見3.99元。

【13：15】中芯國際 （00981） 逆市跌0.6%，低見25.7元。

【中芯國際】中芯以31億元交易對價 出售子公司SJ Semiconductor全部股權

【13：09】大市升幅收窄至200點以內，於28950點。美團 （03690） 升幅略為收窄至5%，報306.6元。

【13：04】恒達科技 （01725） 升幅擴大至逾六成，破頂高見26元。

【13：00】港股午後初段升約250點，續於29000點水平爭持。

【12：10】小米擬考慮參與AI及自動駕駛芯片製造商黑芝麻智能最新一輪融資

【12：00】恒生指數半日升258點，報29014點，成交790億元。恒生科技指數升2.4%，報8477點。美團 （03690） 升逾6%，報311.2元，成交61.2億元，為成交最大股份；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾4%；快手科技 （01024） 、網易 （09999） 升逾3%。

【11：57】馬來西亞手套製造商Top Glove集資額削近半至80億　擬5月尋求通過聆訊

【11：52】美團 （03690） 升6%，高見390.8元，成交達57億元。

【11：40】港股中午收市前升約240點，於29000點水平上落。

【11：33】青啤 （00168） 績後跌逾3%，低見74.1元。

【11：30】上證半日升近0.1%；深證升0.7%；創業板指升1.7%。

【11：17】大市升幅略為回順，最新升255點，報29010點；科指升2.3%，報8466點。

【11：12】本港地產股普偏逆市向下，恒地 （00012） 跌0.1%；新地 （00016） 跌0.4%；新世界 （00017） 跌0.7%；長實 （01113） 跌0.6%；信置 （00083） 升0.9%。

【11：03】中移動 （00941） 逆市跌近1%；聯通 （00762） 升0.4%；中電信 （00728） 跌0.4%。

【10：53】信義光能 （00968） 最新升一成，高見14.56元，成交達6.5億元。

【10：41】大市最新升300點，報29055點，美團 （03690） 重上300元，升半成高見307.2元。

【10：40】餘額寶上季規模減18%史上最大跌幅　四年來首次跌穿萬億水平

【10：32】信義光能 （00968） 升幅擴大至8%，高見14.3元，成交5.1億元。

【10：29】康希諾生物 （06185） 股價升逾4%，高見345元。

【10：25】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見304.8元。

【10：21】中海油 （00883） 逆市升0.2%；中石化 （00386） 跌1%；中石油 （00857） 暫無升跌。

【業績│油股】中海油首季油氣銷售收入升21%　總淨產量升近半成

【業績│油股】中海油冀2025年天然氣產量佔比至少三成　冀於中東等地尋找投資天然氣項目的機會

【10：11】港股最新於29000點水平爭持，升約250點；科指升2%，報8446點。

【10：08】愛康醫療 （01789） 獲招銀國際首予買入評級，目標價12.95元，股價升14%，高見12.26元。

【10：07】嗶哩嗶哩 （09626） 穩定價格期結束，股價升近4%，高見842.5元。

【10：04】網上醫療股造好，阿里健康 （00241） 升逾4%；平安好醫生 （01833） 升逾2%

【10：02】萬科 （02202） 跌近4%，低見26.8元。萬科首季收入623億元人民幣，按年增長30.3%；股東應佔溢利13億元人民幣，增長3.4%。

【業績│內房】萬科債務水平達標回歸「綠檔」　首季收入增長30.3%

【09：58】本地銀行股普遍逆市偏軟，滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 跌0.2%、恒生 （00011） 跌0.5%；東亞 （00023） 跌0.6%；至於渣打 （02888） 則升0.6%。

【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入

【09：57】中國力爭2030年前實現碳排放達峰，信義光能 （00968） 升逾5%，高見13.98元。

【09：55】Bitcoin比特幣一度跌穿50000美元，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌5%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 跌逾1%。

【bitcoin】比特幣曾跌穿5萬美元高位累跌兩成　華爾街大師：比特幣升勢太快太急、短期價格將跌五成

【09：53】快手 （01024） 升逾3%，快手搜索月活躍用戶（MAU）已經超過2.5億，在快手主APP中的月活滲透率達50%，視頻搜索量達2.5億次，整體上較去年增長了一倍。

【半新股|快手】快手搜索月活躍用戶超過2.5億 整體數據較去年翻倍（第二版）

【09：51】思摩爾 （06969） 績後逆市跌逾4%，低見53.6元。

【09：49】港股重上29000點，最新報29022點，升267點。平保 （02318） 升幅進一步擴大至3%，高見89.05元。

【09：49】青島啤酒  （00168） 升逾2%。青啤首季純利按年增長90.3%，至10.2億元人民幣。

【業績】青島啤酒首季純利大增逾九成　賺10.2億人幣

【09：47】美團 （03690） 升幅擴大至3%，重上300元。

【09：46】長汽 （02333） 股價反彈逾3%，高見22.1元。其他車股亦向好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾1%；廣汽 （02238） 升0.3%。

【09：42】大市升幅擴大至200點，升至28960點水平，再試29000點。

【09：40】平保 （02318） 績後升幅擴大至近2.5%，高見88.35元。

【09：38】中富資源 （00274） 終止配股，股價今早復牌飈升1.3倍，高見0.25元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.6；小米 （01810） 暫無升跌。

【食品安全】廣州監管部門約談美團、阿里巴巴旗下餓了麼　部署網絡餐飲服務整治

【09：35】港股早段一度轉跌，其後轉升逾100點，恒指升145點，升至28900點水平；科指升0.7%，報8334點。

【09：33】恒達科技 （01725） 今早再升四成，破頂高見22.8元。

【09：26】思摩爾國際 （06969） 績後跌0.7%。思摩爾首季經調整純利增287.8%，至12.3億元人民幣。

【業績│電子煙】思摩爾首季經調整純利大增287.8%

【09：26】華住集團  （01179） 升逾2%。華住首季度入住率按年升19.5個百分點至66.2%，日均房價為209元，升10.6%。

【業績│中概股】華住集團首季入住率上升19.5個百分點至66.2%

【09：20】恒生指數開報28798點，升43點；恒生科技指數升0.4%，開報8312點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別升約1%；平保 （02318） 績後升近1%；維達 （03331） 績後升逾6%。

【業績|內險股】平保首季純利272.23億增4.5%　對華夏幸福投資撥備182億、股價績後升近1%

【09：13】期指開報28720點，跌18點。

【09：00】恒指黑期跌528708點；道指期貨升33點，報33742點。

【08：05】維達首季淨利潤5.5億元　按年升46.5%

【07：45】騰訊︰完成發行41.5億美元票據

【07：45】蓮和醫療折讓4.3%配股　淨籌5077萬元

【07：45】港股ADR收報28779點，升24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.42元，跌0.43元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報627.77元，升6.77元或1.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登計劃向百萬富翁徵39.6%資本利得稅，加上全球多國疫情仍嚴峻，道指曾瀉400點，最終跌321點，報33815點。標指挫0.92%，收報4134點。納指挫0.94%，報13818點。

【開市9點半】小米獲大行唱好首季收入增長勁　27元關能突破？　微信女案　恒益出通告被搜公司

港股上日市況，詳情詳看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 恒生指數 ADR 期貨 滙豐控股（00005）

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