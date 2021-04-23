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【業績│消費股】維達首季淨利潤按年升46.5%至5.5億元　股價績後升逾3%

股市 16:15 2021/04/23

分享：

【業績│消費股】維達首季淨利潤5.5億元　按年升46.5%

維達國際 （03331） 公布，首季淨利潤按年升46.5%至5.5億元。淨利潤率擴大1.4個百分點至12.4%。維達息稅折舊攤銷前溢利提升24.5%至10.09億元，息稅折舊攤銷前溢利率為22.6%。維達績後股價高開6.3%，開報28.5元，其後升幅收窄，收報27.8元，升3.7%，成交28.5元。

期內，維達總收益按年增長30.7%（按固定匯率換算為23.5%）至44.7億元，其中36.6億元來自紙巾分部；8.06億元來自個人護理分部。中國內地收益按年增長45.9%至34.28億元，按固定匯率換算則為35.9%。

毛利增加35.6%至17.4億元。毛利率增加1.4個百分點至38.9%，主要是由於產品組合優化。經營溢利增長33.5%至7億元，經營溢利率擴闊0.3個百分點至15.7%。

匯兌收益總額為500萬元，相對去年同期虧損1000萬元，其中200萬元收益來自應付經營項目，300萬元收益來自融資項目。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 維達國際（03331）

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