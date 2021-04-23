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【開市9點半】小米獲大行唱好首季收入增長勁　27元關能突破？　微信女案　恒益出通告被搜公司

股市 06:52 2021/04/23

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（1）小米 （01810） 升到27元水平，約見近兩個月阻力，不過，大行中信里昂發布告預測，小米首季度收入增長有望達52%，經調整利潤增87%，升目標價到32元，其中手機銷售繼續暢旺，預期造車的成本壓力，到明年開始才出現，小米本身亦指，造車亦只是講定先。

即睇開市9點半重點：

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中信里昂：小米手機年銷量料達2億部創紀錄 首季盈利可增逾8成

小米股價先升後回全日平收　逾千沽盤排隊於27元阻力水平出貨

小米CEO王翔：小米尚未正式開始造車　提前公布冀獲更好全球資源

（2）平保 （02318） 首季多賺4.5%，科技業務首季增長20.1%，尤其關注對華夏幸福的大額撥備；不過，華夏幸福的風險仍未解除，近日新增70億元人民幣債務違約，累計違約478.4億元。

【業績|內險股】平保首季純利272.23億增4.5%　對華夏幸福投資撥備182億

（3）萬科 （02202） 於業績報告披露，債務水平符合監管要求，成利好消息。

【業績│內房】萬科債務水平達標回歸「綠檔」　首季收入增長30.3%

（4）思摩爾 （06969） 業績表現強勁，惟未來有監管風險，業績報告引用沙利文報告預測，全球電子霧化設備市場規模按出廠價格計算，從2021年到2025年期間的預計複合增長率 約32.6% 。稱作為全球最大的電子霧化設備製造商，對未來市場前景保持充分的信心。

【業績│電子煙】思摩爾首季經調整純利大增287.8%

（5）順豐正式公布首季業績，虧損近10億元人民幣，稍為小於盈警所指的虧損11億元，指公司正處於新業務拓展關鍵期，將會繼續加大新業務的前置投入。

【業績】順豐首季轉虧9.89億 投入期規模效應尚未體現

（6）又有監管機構約談互聯網股的消息，監管風險持續

【食品安全】廣州監管部門約談美團、阿里巴巴旗下餓了麼　部署網絡餐飲服務整治

（7）警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲，被捕人士包括該上市公司的3名高層人員。恒益 （01894） 昨晚發通告，指執法機關帶同有關一項調查的搜查令，搜查集團於香港的辦公物業，由於評估影響，故繼續停牌。

【微信女】恒益通告：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）

（8）中芯 （00981） 出售子公司SJ Semiconductor Corporation的全部股本權益，或反映步入重組階段。

【中芯國際】中芯以31億元交易對價 出售子公司SJ Semiconductor全部股權

（9）銀娛 （00027） 推自願離職計劃，或反映澳門賭業的復甦，仍有一段長時間。

銀娛推自願離職計劃　合資格員工獲發38萬澳門元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 恒益控股（01894） 小米集團－W（01810）

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