【美股收市】拜登擬重手向富人加稅 道指急瀉321點 納指挫0.94%

美國總統拜登計劃向百萬富翁徵39.6%資本利得稅，消息拖累美股跌幅擴大，道指曾瀉400點；三大指數收市跌幅齊超過0.9%。

全球多國疫情仍嚴峻，加上傳出拜登擬擬大增富人稅，投資氣氛受打擊，道指收挫321點，報33815點。標指挫0.92%，收報4134點。納指挫0.94%，報13818點。

《紐約時報》引述消息人士透露，拜登擬向年收入超過100萬美元的美國富人開刀，將提高資本增值稅稅率至39.6%，加上現時徵收的3.8%投資收入附加稅，意味着聯邦資本利得稅率共達43.4%，以資助政府的教育及兒童護理項目。

另一方面，美國共和黨參議員提出涉及金額僅5680億美元的基建投資建議，以回應總統拜登日前提出的2.3萬億美元基建計劃。共和黨提出的計劃不涉及加稅。

美國多項數據出爐，新申領失業救濟人數跌至疫情爆發以來新低。上周新申領失業救濟人數按周減少3.9萬人、至54.7萬人，是去年3月中以來最低水平，少過市場預期的61.7萬人。持續申領失業救濟人數按周減少3.4萬人、至367.4萬人。

不過，樓市數據欠佳，3月份二手樓銷售按月急跌3.7%，至以年率計601萬間，遜預期的611萬間，並創7個月新低，主要是樓價大升及放盤數目偏少，窒礙買家入市。

歐洲央行議息後，宣布維持3大關鍵利率不變，並將維持緊急抗疫購債計劃規模為1.85萬億歐元不變，以及至少持續至2022年3月底，符合市場預期。歐央維持寬鬆幣策，行長拉加德表明沒有討論「收水」，而且承諾會繼續買債直至經濟渡過疫情為止。歐洲股市向好，英股升0.62%、德股漲0.82%，法股彈升0.91%。

歐羅跌0.17%，險守1.2關口 ; 美滙指數靠穩，尾段升0.14%，報91.29。現貨金跌0.58%，報1783.2美元。

責任編輯：柯志宏