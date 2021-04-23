共和黨提出拜登基建計劃的對手方案 　總額僅5680億美元

▲ 參議院資深共和黨人Shelley Moore Capito表示，共和黨提出的對手方案，是一個強有力的方案，是與白宮進行對話的良好起點。（法新社資料圖片）

針對美國總統拜登的2.25萬億美元一攬子基建計劃，美國國會參議院資深共和黨人周四提出總額5,680億美元的對手方案，重點放在道路和橋樑等更傳統的基礎設施上，並且沒有包含民主黨所尋求的向企業加稅。

共和黨的對手方案，將拜登提議的道路和橋樑開支增加了一倍以上，達到2,990億美元（相對於拜登的1,150億美元），其餘的則用於公共交通、鐵路、機場、用水和寬頻等項目。

除了提及對電動汽車徵稅和重新使用未動用的資金外，方案幾乎沒有提供如何為該計劃提供資金的具體信息。該方案還專門提出特別反對取消2017年的減稅政策或者增加國家債務負擔。

在周四宣布該方案的簡報會上，西維吉尼亞州聯邦參議員、參議院環境與公共工程委員會的最高層共和黨人Shelley Moore Capito表示，這是一個強有力的方案， 也是共和黨有史以來支持的最大規模的方案。它的資金將獲得全額支付，這很關鍵。

她還表示，這是與白宮進行對話的良好起點，並補充說在談判中，總是會有討價還價。

共和黨所提出計劃的期限為五年，而拜登計劃的時間跨度為八年。白宮計劃中的一些主要內容，包括4,000億美元的住房和老年人護理，3,000億美元的製造業以及1,800億美元的研究與開發支出，也不在共和黨計劃的框架之內。

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編輯：李勝君



