美媒：拜登擬向富人加稅 以資助教育等支出計劃

▲ 美媒報道，美國總統拜登推動的4萬億美元的美國經濟改革的下一階段，將尋求對百萬富翁投資者增稅。（法新社圖片）

《紐約時報》引述消息人士透露，美國總統拜登推動的4萬億美元的美國經濟改革的下一階段，將尋求對百萬富翁投資者增稅，以資助教育和其他支出計劃，但它不會採取措施擴大醫療保險或降低處方藥價格。

政府官員曾計劃包括一項高達7,000億美元的醫保擴展計劃，但被減少政府處方藥支出的努力所抵銷。他們決定將醫療保健作為一項單獨的舉措，此舉避開國會山自由派之間的鬥爭，但有可能使一些推動拜登優先考慮健康問題的進步團體感到不安。

拜登將在下周向國會聯席會議發表首次講話前，概述他的「美國家庭計劃」，其中包括旨在幫助美國人獲得技能，並在工作中擁有更大靈活性的措施。該計劃的細節仍在努力中。

官員已完成拜登全面經濟議程的後半部分的最終版本，其中包括拜登上個月描述的2.3萬億美元的就業計劃。該計劃主要側重於有形基礎設施支出，如修復橋樑和水管，建設電動車充電站，並通過對企業增稅來資助。

第二階段的重點是政府官員所指的 「人力基礎設施」。它將花費數千億美元用於普及學前教育，擴大對兒童護理的補貼，為工人提供一個全國性的帶薪休假計劃，以及為所有人提供免費的社區大學學費。

另外，它還尋求將擴大的父母稅收抵免，延長至2025年。這是拜登上個月簽署的1.9萬億美元經濟援助計劃中臨時設立的。

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編輯：李勝君