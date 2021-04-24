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【新股IPO】字節跳動屢傳上市 今終澄清：暫不具備上市條件 目前無上市計劃

股樓投資 08:44 2021/04/24

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內地社交平台抖音、TikTok母企字節跳動屢傳上市，前陣子甚至盛傳會在今年第二季遞表申請來港上市，即使每次公司都回應沒上市計劃，但亦無礙市場對其上市的憧憬。

不過，等了又等，等來的卻字節跳動在周五晚（23日）發表聲明指，「近期有不少公司上市的消息，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。」

譚仔有幾紅？連ERROR 193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作　網民：搵花姐頂上！，見【下一頁】

稍早前，彭博引述消息人事指字節跳動啟動將抖音、西瓜視頻、今日頭條的內地資產打包上市，至於字節跳動在海外發展的TikTok就可能涉及另一宗上市交易；並指字節跳動正與顧問研究IPO事宜，上市地點會在香港和美國作選擇。

此外，字節跳動據報可能通過中國資產上市集資至少數十億美元，不過商議仍處於初期階段，規模仍可能發生變化。

延伸閱讀：花旗看淡今明兩季中港股市走勢 建議留意金融能源板塊 看好5隻港股

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記者：張以正

字節跳動 港股 IPO
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